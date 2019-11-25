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黃敏惠錄唱MV納入美食美景 吸引民眾旅遊嘉義

最新更新：2019/11/25 15:41
嘉義市長黃敏惠（前左2）與創作歌手伊恩森（右）等人錄唱「做伙來去踅嘉義」，將美食、美景拍進MV，盼吸引民眾到嘉義市旅遊。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年11月25日
嘉義市長黃敏惠（前左2）與創作歌手伊恩森（右）等人錄唱「做伙來去踅嘉義」，將美食、美景拍進MV，盼吸引民眾到嘉義市旅遊。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年11月25日

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市長黃敏惠與創作歌手伊恩森等人錄唱「做伙來去踅嘉義」，將美食、美景拍進MV，今天在黃敏惠臉書粉絲專頁曝光，藉由聽覺、視覺刺激與宣傳，吸引民眾到嘉義市旅遊。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，黃敏惠獻聲為歌曲MV揭開序幕，接著由歌手伊恩森接唱，曲風活潑、旋律輕快，歌詞呈現嘉義市在地特色，如清晨嘉義公園的樂活景象、東市場飄香數十年的美食等，另安排年輕素人騎乘電動機車遊嘉義，帶出檜意森活村等景點。

黃敏惠指出，「做伙來去踅嘉義」歌詞句句都是從小到大的回憶，畫面取景都是嘉義市的亮點，整首MV作品呈現最自然的嘉義人生活日常，市府努力宣傳行銷，把遊客帶進嘉義市，讓觀光消費活絡地方經濟。

張婉芬說，國內秋冬旅遊，嘉義市向交通部觀光局申請前3波、新台幣6000萬元的補助額度將用完，正申請第4波補助，市府與地方旅宿業者也聯手加碼舉辦10場森活慢遊音樂會，這次推出「做伙來去踅嘉義」MV歌曲，就是要乘勝追擊，吸引更多遊客到嘉義市。（編輯：黃世雅）1081125

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