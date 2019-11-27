四重溪溫泉水位回升 屏縣:109年級距加收費率

（中央社屏東27日電）屏東四重溪溫泉一度因抽取量暴增導致水位遽降，經裁罰違規超抽，目前溫泉區水位「止跌回升」，水位達9公尺，將於明年1月起溫泉取用量採級距加收費率，讓當地溫泉產業永續經營。

隨國人休閒泡湯風氣興盛，近年來各大溫泉區用水量激增，四重溪溫泉及宜蘭礁溪溫泉陸續出現溫泉水位下降情形。為此，屏東縣政府率全國之先，自民國103年起實施定期派員抄錄溫泉水錶措施，掌握各家業者及公家單位的溫泉抽取量，並依中央每噸新台幣9元收費標準收取溫泉取用費，並輔導且對違規抽取行為裁罰。

經近幾年努力，四重溪溫泉水位已逐年回升。縣府水利處表示，依水利署委託嘉南藥理大學進行「四重溪溫泉水位與抽水量分析」報告，104年測得四重溪溫泉水位是低於監測井標準水位5公尺，105年已回升到水位以上6.1公尺，106年更達9公尺，呈逐年穩定回升。

為維護溫泉產業永續經營，縣長潘孟安指示水利處研擬溫泉政策，訂定相關規範措施，且酌予開放溫泉水量，並於11月6日公告實施。

縣府溫泉政策，除持續加強管制裁罰超抽溫泉行為，輔導公共建設所需，以及102年7月1日以前已營業或曾申請溫泉的事業體合法登記，對於已核准溫泉水權未實質建設開發者，在3年水權期限到期後將不予展限。

此外，為獎勵合法業者，將提升每家業者10%溫泉水量，並將自明年1月起實施溫泉取用量級距加收費率措施。水利處指出，目前四重溪溫泉區有15家業者，縣府依經營業者大眾池規模大小及每間房間每月1噸用水量標準核定溫泉抽取量，明年實施的級距收費，就是採「水電分段收費、用量越高付費越多」原則，分3階段級距。

只要業者每年抽取量未達7300噸，仍依每噸9元收費；7300噸至3萬6500噸，每噸加收2元；3萬6500噸至7萬3000噸，每噸加收4元；7萬3000噸以上，每噸加收8元。

水利處表示，推動四重溪觀光產業，除完成四重溪溫泉公園泡腳池等週邊景觀環境、開闢四重溪外環道，在兼顧溫泉水量及觀光產業發展下，透過溫泉政策的實施，節用溫泉水資源達到溫泉產業永續經營。（編輯：孫承武）1081127