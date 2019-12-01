釣客漲潮受困礁石 金門消防船艇成功救援

（中央社金門縣1日電）金門縣消防局今天表示，陳姓釣客不諳潮汐，漲潮受困在礁石上，金湖和金沙消防分隊共出動2艘充氣式橡皮艇和1輛救護車救援，但因浪潮過大，現場險象環生。好在最後總算成功營救上岸。

消防局發布新聞指出，下午接獲民眾報案表示受困在金湖鎮黑屋海景咖啡廳外海岸際邊礁石。救援人員抵達現場，發現距離黑屋外海約10公尺礁石上有1名受困的民眾待救。

分隊長陳效杰立即指揮人員由新湖漁港下艇搶救。隨後消防局第二大隊長陳參奇也趕到現場指揮。金湖消防分隊隊員黃志中、李忠豪在第一梯次入水下艇，因當時漲潮，浪潮洶湧，環境險峻，船艇即便緩慢接近礁石，因浪潮過大，船艇難以掌控，險象環生。

消防隊員先登上礁石查看民眾傷勢並進行安撫，大隊長再要求第二梯次金沙消防分隊立即出艇支援；期間義消人員大聲安撫釣客緊張焦慮不安情緒，並有2名消防人員在旁戒護。

在金沙消防分隊隊員莊修銘、周君泉操艇接近礁石，並以拋繩袋協助後，才引導受困民眾上艇，隨後由金湖消防分隊小隊長陳梓和及隊員蔡智成，以救護車將民眾載到金門醫院進一步檢查。

受困陳姓民眾經救護人員現場評估生命徵象，意識清楚並無受傷情形。民眾表示因釣魚登上礁石，不熟悉海上的潮汐漲退潮時間，錯過了退潮時間被困在礁石上。

消防局表示，救援過程中因潮水過大，暗礁不明，船艇難以接近。起初擬採取「活餌救援」，由消防人員以岸上下水接近，給予民眾救生衣後，以拖拉方式帶上岸，但受困民眾表示不願下水，於是改採船艇救援方式。大隊長陳參奇表示，這次救援成功仰賴平日消防人員訓練確實，才能排除萬難，克服惡劣地形，終於順利接近礁石，救援成功。

不過，陳參奇提醒民眾在岸邊進行水上活動，應確認現場為合法安全的活動區域，並掌握活動時程，潮汐時間也要先行確認，以免發生憾事。（編輯：陳俊碩）1081201