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提供獨居老人熱騰騰飯菜 嘉縣急募送餐志工

最新更新：2019/12/05 17:27

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）嘉義縣居家服務中心提供獨居老人和身心障礙者免費的送餐服務，長輩需求除了熱騰騰飯菜，還需要陪伴及關心，但中心僅有30名志工卻要送650個便當，盼民眾加入志工行列。

嘉義縣居家服務中心主任林月娥今天表示，中心透過無斷炊送餐服務，幾乎每天提供獨居老人和身心障礙者免費的營養午餐，針對部分有特殊需求的長輩，同時也提供晚餐便當。

現年29歲送餐志工蘇振轅，他的祖父曾經也是中心送餐對象，當時還是國中生的他，看到志工幾乎每天送來熱騰騰的便當，印象深刻且感動；1年多前蘇振轅也加入送餐志工行列，除了送餐外，還會陪伴長輩聊天，因為他們需要的不只是飯菜，還需要陪伴及關心。

為獨老送餐14年的志工吳威霖，因幫朋友「代班」送餐，從此展開送餐人生，當初1天只要送5個便當，現在慢慢增加到26個；他說，每次送餐給長輩，都會噓寒問暖，因為自己有可能是長輩1天唯一見到的人。

現年78歲的志工郭賴月女，送餐近8年，她說，人生七十才開始，當初考量身體狀況還可以，也覺得提供服務是一種福氣；送餐過程，特別能體會身體不適及子女不在身邊的無奈，便趁著送餐時的問候，互相關心。

林月娥指出，幅員廣闊的嘉義縣面臨高齡化且老化加劇情況，長輩的餐食成為長期照顧的首要問題，但居服中心目前面臨志工人力短缺問題，希望有更多民眾加入送餐志工行列，讓社區長輩得到更加完善的照顧。（編輯：張銘坤）1081205

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