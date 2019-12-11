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雲林虎尾國小非營利幼兒園動土 增友善育兒空間

最新更新：2019/12/11 12:23

（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林縣虎尾鎮公立幼兒園比例低於國家標準，縣府規劃在虎尾國小興建非營利幼兒園，今天動土，預計109年完工，將新設4班招生106人，提供優質又平價的友善育兒空間。

雲林縣政府縣政總顧問張清良和雲林縣議長沈宗隆等人今天上香祭拜，祈求工程順利。虎尾國小非營利幼兒園工程總經費新台幣3700萬元，利用穿透空間的設計，營造明亮、安全及溫暖的校園空間，預計109年完工。

雲林縣教育處長邱孝文致詞時表示，目前雲林縣準公共幼兒園簽約數共47園，未來在虎尾鎮平和國小、二崙鄉二崙國小、斗南鎮斗南國小及西螺鎮中山國小空地興建幼兒園專用園舍，透過中央及地方協力下，逐年提高雲林縣各鄉鎮公共化教保服務比率。

雲林縣教育處指出，非營利幼兒園每個月收費3500元，鄉鎮幼兒園每月平均2500元，而準公共化幼兒園每個月收費4500元，減輕家長育兒負擔，提供民眾多元、平價教保服務的選擇。

雲林縣政府今年在虎尾鎮中正國小、西螺鎮安定國小和斗六市保長國小興設非營利幼兒園，提供7班210名幼兒就讀。（編輯：謝雅竹）1081211

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