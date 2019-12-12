黃啟嘉控告操作藍營棄保民調 上報：未擴大渲染

國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉（前）不滿網路媒體「上報」引用TVBS民調中心數據，報導「棄黃保傅」內容，認為上報有意圖使人不當選的嫌疑，12日到花蓮地檢署按鈴控告。中央社記者張祈攝 108年12月12日

（中央社記者張祈、陳秉弘花蓮縣12日電）國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉不滿網路媒體「上報」引用TVBS民調中心數據，報導「棄黃保傅」內容，今天到地檢署控告，認為上報操作棄保民調，猶如花蓮版楊蕙如事件。

黃啟嘉表示，並非質疑民調真實性，民調公司做棄保民調，但只要沒有刻意散播就沒問題，不會提告，但上報引用TVBS民調，操作棄保的民調，就有意圖使人不當選的嫌疑。

黃啟嘉進一步指出，選舉參選人支持度來自政見、人格特質和選民觀感，不應該用奇怪招數影響選舉結果，控告上報的用意是撥亂反正，遏止這種誤導選民的風氣。

黃啟嘉指出，自己參選以來飽受流言之苦，有人說他選假的、民調低或不會選到底，且自己昨天才成立競選總部，今天就出現這樣的棄保民調新聞，時間點未免太巧合。

國民黨花蓮縣黨部發布新聞稿表示，百分之百支持新聞自由，但不該因特定媒體惡意操作傷害選情，利用民調或媒體帶風向，短時間可能會有效果，但謊言不會長久，是愚弄選民的作為。

TVBS民調中心總監王業鼎接受中央社記者採訪證實，受參選人委託做電話民調，詢問順序是照支持度、看好度，最後才是假設性棄保問題，並不會直接影響支持度，也沒有引導性問題，且民調結果是作為委託參選人的策略參考，不會主動發布民調結果。

上報主編謝忠良回應，上報僅是依照TVBS民調做出報導內容，並沒有擴大渲染，也沒有任何其他意圖。

針對棄保說法，以無黨籍參選花蓮縣立委的花蓮前縣長傅崐萁今天接受媒體詢問表示，相信鄉親一定知道地方發展跟需求，能明智選擇真正有能力做事情，並扭轉花蓮命運的人。

民進黨花蓮縣立委參選人蕭美琴則表示，藍營棄保並非她能左右，她不在意民調，會繼續全力以赴。（編輯：洪學廣）1081212