紙風車鄉村卡車開進阿蓮 九天技藝團演出鼓陣

紙風車台灣鄉村卡車藝術工程15日駛進高雄市阿蓮區，民進黨立委參選人邱議瑩（前排中）與民眾在廟埕對面廣場欣賞九天民俗技藝團鼓陣、神將。（邱議瑩立委辦公室提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）「紙風車卡車藝術工程」今天駛入高雄市阿蓮區，民進黨立委參選人邱議瑩邀偏鄉民眾在廟埕對面廣場欣賞九天民俗技藝團鼓陣、神將，重現昔日農業社會廟會遶境的熱鬧景象。

邱議瑩今天成立內門、燕巢兩個後援會，還不忘將藝術引進偏鄉，邀請「紙風車鄉村卡車」今晚駛進阿蓮區薦善堂對面廣場，並由合作的九天民俗技藝團帶來鼓陣、令旗陣及神將等演出。

偏鄉沒有華麗的燈光、舞台，只有一輛猶如變形金剛的紙風車鄉村卡車，從組裝到開展只需15分鐘，就能幻化成行動舞台，作為藝術工作者展演區。

九天民俗技藝團原為廟會陣頭表演團體，在文化部扶植下，鼓勵打破傳統藝陣藩籬，九天也提升為劇場藝術，成為國家級團隊，多次征戰海外，成就不少國民外交。

九天技藝團今天以「廟會狂響」為主題，集結黑令旗、大鼓陣、神將等，重現昔日廟會遶境景象；當磅礡鼓陣聲響起，民眾情緒也隨之澎湃，現場氣氛也活絡起來，當三太子、神將登場時，廟會熱鬧景象更贏得民眾連連掌聲叫好。（編輯：洪學廣）1081215