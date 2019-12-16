新任主秘案惹議 綠營批閨蜜遞補高市觀光局駁斥

（中央社記者王淑芬高雄16日電）台灣基進今天指出，「閨蜜二號」上週已調升高市府觀光局主秘。高市府觀光局長邱俊龍駁斥，指新任主秘林宜靜專業符合職掌需要。林宜靜說，她不是市長韓國瑜太太李佳芬的閨蜜。

台灣基進今天在臉書（Facebook）指出，日前某人原本想升任專業法人機構的副執行長，但因董事會認為不具備專業背景而不通過；後來一度想改任電影館副館長，一樣面對董事會問題。

台灣基進表示，這名人士在上週已悄悄調升至觀光局、機要任用為主任秘書，雖然沒有副執行長的月領新台幣十萬元薪水，但主秘月領也有七、八萬元，總之就是加薪兩、三萬元。

台灣基進指出，這名人士是「閨蜜二號、高雄噩耗」，這名人士擔任機要秘書卻看不懂公文，這在高市府文化局人盡皆知，那到底要怎麼扛起局處總核稿重責大任的主任秘書一職。

高雄市政府人事處證實，原文化局機要秘書林宜靜接任觀光局主任秘書的人事案已在12日生效。林宜靜今天向中央社記者指出，她不是高雄市長韓國瑜太太李佳芬的閨蜜，身為幕僚人員尊重任務指派，會全力以赴做好主秘的工作。

邱俊龍駁斥「閨蜜」的說法，他表示，觀光局主秘是機要職缺，林宜靜有深厚的新聞及行銷工作經歷，兼具語言、新聞行銷專長，符合觀光局主秘職掌需要。

民主進步黨高市議員黃文益指出，希望韓國瑜及李佳芬放過高雄市，林宜靜是觀光局前主秘高美蘭的升級版，觀光局這個重要職缺只有韓國瑜夫婦身邊的人才有機會出任嗎？

黃文益表示，韓國瑜「吃相難看、對不起高雄市民」，一而再地任用李佳芬的閨蜜出任高官，有負人民所託。（編輯：戴光育）1081216