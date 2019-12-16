網路票選施政成績 茶博會最讓南投人有感

南投縣政府列舉13項近年重要施政成果供民眾選出「你有感的施政」，16日公布得票排名，「南投世界茶業博覽會」最讓縣民有感，並由南投縣長林明溱（左）抽出參加活動的得獎者。（南投縣府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 108年12月16日

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣政府首次開辦網路票選，列舉13項近年重要施政成果供民眾選出「你有感的施政」，今天公布得票數排名，每年10月舉辦的「南投世界茶業博覽會」最讓縣民有感，獲3049票。

南投縣政府舉辦「施政有感，投票有獎」網路票選活動，列舉近年13項重大施政成果供民眾票選，獎品有iPhone 11 Pro、高級飯店住宿券等大獎，吸引1萬241人參加，縣府今天公布有感施政前3名，依序為南投世界茶業博覽會、南投燈會、學校免費營養午餐。

南投縣長林明溱今天踏勘草屯陳府將軍廟附近野溪，縣府新聞及行政處也開直播請林明溱在廟前抽出得獎人，林明溱說，希望透過票選活動讓縣民看見縣府團隊努力成果，未來會繼續帶領縣府員工認真打拚，也將獎勵前3名業務執行局處。

新聞及行政處表示，南投世界茶業博覽會10月圓滿落幕，且與南投燈會同屬大型活動，內容規劃豐富，每年吸引大批遊客參加，也活絡縣內觀光業與促銷農產，施政自然讓人民很有感，而南投免費營養午餐是全台少數施行縣市，獲得許多家長讚賞。

新聞及行政處表示，其他有感施政依序為清境高空觀景步道、設置五大園區拚經濟、社區營養中心、全縣設置心肺復甦機、縣府減債有成、老人假牙補助、開辦青年創業貸款、農產外銷、藍田市地重劃、仁愛鄉平靜橋通車。（編輯：洪學廣）1081216