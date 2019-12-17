南投跨年好熱鬧 體育場清境日月潭拚場

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投縣立體育場、清境、日月潭、溪頭妖怪村、寶島時代村今年都有跨年晚會，同時5場歷年罕見，對此，南投縣副縣長陳正昇說，各場類型不太一樣，不擔心縣府跨年晚會人潮減。

南投縣跨年晚會31日晚間7時起在縣立體育場舉行，南投縣政府今天公布演出陣容，主持人由梁赫群與邱慧雯擔任，除邀多組在地團體開場，還有草屯囝仔、曹雅雯、潘裕文、閻奕格等歌手獻唱，壓軸則由「鬼鬼」吳映潔、台灣小姐高曼容一起與縣民跨年倒數。

陳正昇今天出席宣傳記者會說，演出團體與藝人充滿南投在地特色，晚會穿插抽獎，獎品有最新款手機、大尺寸電視、吸塵器、自動咖啡機等，場外還有約50攤販售特色小吃、農特產品、文創商品，讓參與民眾有得吃、喝、玩，依往年經驗將吸引萬人到場。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處31日晚間8時起也在水社碼頭舉辦跨年晚會，除熱舞、扯鈴秀、歌手白楚山、鄞雅茹演出，重頭戲則是凌晨0時在水社、伊達邵同時施放7分鐘煙火，日管處表示，期盼透過絢爛湖畔煙火為民眾新的一年留下美好回憶。

全台海拔最高跨年晚會31日晚間7時起在統一超商清境商場登場，邀藝人李佳歡、反骨男孩及多組在地團體演出，並搭配「合歡山觀星」特色安排天文導覽團隊，跨年倒數時刻也將與縣立體育場連線，由南投縣長林明溱帶領啟動儀式，讓兩地民眾一起迎接2020年。

溪頭妖怪村、草屯寶島時代村也有跨年晚會，陳正昇表示，縣立體育場與清境跨年晚會舉辦多年，吸引許多外縣市遊客特地來參加，而妖怪村、寶島時代村、日月潭跨年晚會則多為身處當地的遊客與居民，樂見縣府與民間攜手提供多元選擇，但不擔心縣府主辦的體育場跨年晚會人潮減少流失。（編輯：李錫璋）1081217