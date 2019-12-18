林明溱扮一日店長叫賣 細數政績推廣社區產品

（中央社記者吳哲豪南投18日電）南投縣政府今天在南投市微熱山丘市集廣場，舉辦「南投有GO旺」年終記者會，縣長林明溱穿上圍裙擔任一日店長，說明施政成果，並大聲叫賣，幫忙行銷縣內各社區自產自銷產品。

南投縣政府今天在南投市微熱山丘村民市集廣場，舉辦「南投有GO旺」年終記者會，林明溱率領縣府一級局處首長，穿上圍裙擔任一日店長，大聲叫賣，幫忙行銷南投縣內各社區自產自銷的產品。

林明溱致詞表示，南投縣明年不管在觀光、社福和醫療等都有重大的建設和政策，觀光部分，信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋及國姓鄉橋聳雲天綠雕公園也即將完工開放。

林明溱指出，南投縣舊議政大樓BOT案將招商，南投燈會也會擴大辦理，初估能創造新台幣30億元經濟效益。

林明溱也提到，明年4大產業園區及埔里福興溫泉區都會陸續完成，將創造2000個就業機會，縣府也計畫推動青年住宅及社會住宅，還有青年創業貸款，打造用心服務的產業環境。

林明溱表示，縣府團隊會持續努力，為年輕人營造更好的就業環境，也為縣民打造好的居住環境，創造令國際肯定的觀光首都。（編輯：洪學廣）1081218