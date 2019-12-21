公益募款不如預期 台中飯店餐飲業者雪中送炭

（中央社記者郝雪卿台中21日電）年關將屆，今年遇大選，許多公益團體募款不如預期，台中市飯店及餐飲業者今天拋磚引玉，攜手家扶基金會幫忙籌募助學紅包，還有業者向雲林弱勢農民訂購蘿蔔作公益。

農曆春節將屆，許多公益團體還在為經費籌募未達目標煩惱，台中林酒店今天舉辦寒冬傳愛活動，由總經理徐道豐代表與家扶基金會董事長趙犁民等人宣布，將協助家扶基金會籌募每份新台幣1000元的助學紅包1000份，希望讓家扶的小朋友能在年節前夕感受滿滿的愛。

趙犁民指出，距離家扶基金會到年底的募款目標還差距300萬到400萬元，但在熱心公益的社會大眾與企業的協助下，有信心能在期限前達成募款目標。

依據家扶基金會扶助資料顯示，受助家庭每月總收入在2萬元以下者將近5成，其中有16%每月收入不到1萬元，農曆年後，新學期即將開始，伴隨而來的是學費沒有著落，呼籲各界關心弱勢家庭，一起用愛來拼貼孩子的未來。

另外，台中市想台中餐廳每到歲末年終都會舉辦公益活動，今年得知雲林縣的呂姓農民罹患癌症仍然苦撐種蘿蔔養活一家人，決定以「關懷弱勢，讓愛飛翔」為主題，訂購1800根蘿蔔送給來店用餐的客人，只要來店用餐就可獲贈愛心蘿蔔。

想台中餐廳也將於26日晚上舉辦歲末感恩音樂餐會，邀請台中市立啟明學校學生樂團及校友陳祈信前來表演，啟明學校學生樂團是由一群視障學生所組成，業者表示，期望透過大家的熱情參與，讓這群學生能更有信心在音樂路上繼續努力。（編輯：李錫璋）1081221