就職週年傳播正能量 楊鎮浯邀鄉親做公益

金門縣長楊鎮浯（右2）21日和鄉親相約做公益，慶祝就職一週年，桐甫企業率先捐贈新台幣110萬元，將由縣府社會處統籌運用，救助弱勢團體。中央社記者黃慧敏攝 108年12月21日

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣長楊鎮浯今天和鄉親相約做公益，慶祝就職一週年，縣府農林漁等單位共同義賣產品，所得捐贈弱勢團體。楊鎮浯說，與其行禮如儀舉辦就職餐會，不如傳播正能量更有意義。

「開心、暖心、送愛心—金門公益日」寒冬送暖義賣會，在總兵署廣場前登場，縣府所屬農、林、漁、牧和陶瓷廠等單位各自提供商品銷售，並有親子手作體驗；縣農會同時辦理安全農產品展銷活動，行銷烈嶼鄉香芋頭、高粱酸白菜、乾香菇、黑蒜頭等農產品。

許多民眾前往選購各式產品，特別是水試所以優惠價格提供鮮蝦，搶購民眾大排長龍。

看到鄉親踴躍參與，楊鎮浯倍感欣慰。他說，縣府每年都會編列預算舉辦縣長就職週年餐會，但他認為，與其行禮如儀舉辦就職餐會，吃吃喝喝就結束了，不如把這筆預算用來舉辦更有意義的活動。

因此，楊鎮浯今年決定以愛心公益活動，慶祝自己就職週年。他說，一方面讓民眾參與公益的機會，同時，也希望藉由公益活動讓社會上有更多的正能量。

公益活動是以公私協力方式舉辦，農試所出售小麥米、菊花茶、綜合葉菜類，水試所銷售大白蝦、虱目魚，畜試所產銷鮮乳、牛骨等農、漁、牧產品，林務所提供DIY小木屋撲滿，還有陶瓷廠供應DIY馬克杯親子手作體驗，義賣所得將全數捐給地區社福團體機構。

縣府也邀請社團法人金門康復之友協會等公益團體擺攤，提供二手物、紫雲膏、手作娃娃等商品義賣，大家齊心協助地區弱勢團體。

縣農會家政班現場製作炸芋頭片及酸白菜，免費提供鄉親試吃，民眾爭相品嚐。活動中，桐甫公司率先捐贈新台幣110萬元，協助中低收入戶；楊鎮浯期盼拋磚引玉，讓鄉親感受到溫暖，大家有錢出錢、有力出力，為金門鄉親在寒冬中感受到溫暖。（編輯：謝雅竹）1081221

金門縣長楊鎮浯今21日和鄉親相約做公益，慶祝就職一週年，他表示，與其行禮如儀舉辦就職餐會，不如傳播正能量更有意義，盼大家共同幫助弱勢族群。中央社記者黃慧敏攝 108年12月21日