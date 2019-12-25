細數5年10大政績 潘孟安最想見高鐵南延動工

屏東縣長潘孟安25日在就職5週年記者會中，細數5年來的建設與政績，並帶領縣府團隊奪得公務人員最高殊榮「傑出貢獻獎」。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東縣長潘孟安今天在就職5週年記者會中，細數5年來爭取及完成的「屏東10大建設」。他說，最自豪的是減債新台幣108.93億元；未來3年任內最想看到高鐵南延屏東案動工。

潘孟安表示，5年來率領縣府團隊推動縣政，覺得最大的挑戰是財政困窘、交通和環境等歷史共業，幸好在任內有了重大進展。讓他最自豪的是縣府不但不舉新債，還減債108.93億元，爭取高鐵南延拍板，讓屏東交通有了改變的契機。他提到最希望的是縣長任內能見證高鐵南延屏東動工歷史性的一刻；但他也說「應該不太可能」。

潘孟安今天細數稱為「10大建設」的這過去5年的10大政績。首先是建置屏東縣便捷交通網，包括爭取高鐵南延、屏東、仁武、左營的第2條東西向快速道路、潮枋鐵路電氣化、恆春觀光鐵路、國10延伸新威大橋，以及規劃設置7大交通轉運站，建置縣內重要路網。

其次為打造屏東藝文空間，包括屏東新地標-勝利星村、縣立總圖書館、復興圖書館、屏東菸葉廠、武德殿、藝術館整建工程、牡丹社事件的再造歷史現場等，並安排演藝廳國際視野表演節目、培植獨立書店。

提到污水下水道興建工程，潘孟安說，包括屏東市、內埔鄉、潮州鎮、東港鎮和恆春鎮核定總經費計147億餘元，到今年底管線建設長度已達5萬562公里，用戶接管數達6339戶。另外，屏東境內轄管12條縣管河川、92條縣管區域排水，4年共爭取經費60億餘元，整治改善長度共58.8公里。

潘孟安也將「國境之南」大變身，包括新建恆春社福館、恆春地方文化中心、公教宿舍、鵝鑾鼻老人多元照顧中心、游泳池整建，爭取公教人員偏遠加給。

還有屏東醫療資源的增能地圖，含括了高雄榮總屏東分院動工、屏東醫院高齡醫學大樓完工、33鄉鎮衛生所全面整修或新建、全國首創行動藥師服務、小琉球新救護船啟航，以及護理之家完工準備啟用、恆春旅遊醫院新建大樓、恆春基督教醫院新建大樓、高醫團隊進駐南門醫院等。

潘孟安對於社福與長照，推動從0歲至65歲以上的全人照顧，在全縣33鄉鎮市建置350處關懷據點，佈建密度達75%；53個原住民部落文化健康站，佈建率達98.4%，其中8個原鄉佈建率達100%，並打造全國第一個友善樂齡社區西勢村。

在農業上，農產品外銷國家除亞洲的日、韓外，更遠到加拿大、杜拜等國家，出口量超過9萬多公噸，總出口值超過53億餘元。

潘孟安說，透過重大活動打開屏東城市能見度，從台灣燈會、國慶煙火到台灣設計展、屏東聖誕季、四重溪溫泉季都是人潮爆滿，2020年還有睽違屏東20年的全中運。

最後，潘孟安談到對城市風貌改變的擘劃，包括全國第一個兒童參與的共融公園設計、台糖工業廢墟變縣民公園、市區頹圯建物的整理、闢建自行車道、劃設第一個縣級風景區「落山風風景區」、推動青年創業及安家方案。（編輯：孫承武）1081225