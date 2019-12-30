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光復中學啦啦隊 奪全國錦標賽5金3銀4銅

最新更新：2019/12/30 16:26
新竹市光復中學參加2019全國啦啦隊錦標賽，在競技啦啦隊團體組勇奪冠軍，表現亮眼，選手們30日在校內演出，博得滿堂彩。中央社記者郭宣彣攝　108年12月30日
新竹市光復中學參加2019全國啦啦隊錦標賽，在競技啦啦隊團體組勇奪冠軍，表現亮眼，選手們30日在校內演出，博得滿堂彩。中央社記者郭宣彣攝　108年12月30日

（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）新竹市光復中學組隊參加今年全國啦啦隊錦標賽，獲嘻哈團體組與雙人組冠亞軍、競技啦啦隊團體組與彩球團體組冠軍。校長黃敦煌今天表示，學生共奪得5金3銀4銅佳績，表現優異。

指導老師林宜靜表示，光復舞蹈啦啦隊成員多以高一生為主，競技啦啦隊成員以高三為主，學生經過2個多月的加強集訓與練習，挑戰超高難度技巧，贏得佳績，肯定學生努力。

林宜靜說，競技的舞蹈動作中，有不少高難度動作，學生也需要克服高空拋甩的心理恐懼，在長期訓練培養團隊默契，才能完成每一個高難度動作，訓練過程相當辛苦。

競技啦啦隊員吳苡鈴與林晏詳表示，在練習過程中，不少隊員也因訓練時，造成手腳瘀青，也會感覺疲憊，但在大家堅持練習下，終於成功發揮訓練成果，獲得好成績，感到很感動。

指導老師廖志華說，啦啦舞隊員主要由爵士舞蹈社、嘻哈舞蹈社成員組成，學生認真練習，舞蹈動作整齊，也順利完成金字塔技術動作，而在舞蹈跳躍與轉圈動作展現流暢，贏得賽場觀眾掌聲，為光復中學奪下全國賽冠軍。（編輯：張銘坤）1081230

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