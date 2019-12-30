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經典小鎮水圳變泡泡河 廢水源頭成謎

最新更新：2019/12/30 17:33

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣苑裡鎮社苓里一處灌排圳冒出大量泡沫，地方人士懷疑不肖工廠趁雨天排放廢水；縣府環保局今天表示，經循泡泡往上追查，無直接證據證明污染源頭，將持續加強巡查。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳指出，29日下午5時許接獲民眾通報，在苑裡鎮社苓里玉山五路附近濁水圳出現白色泡沫廢水，稽查人員立即會同縣議員陳品安、社苓里長、縣議員羅貴星助理等人前往現場勘查，根據水質外觀研判，白色泡泡是一般界面活性劑造成。

大量白色泡沫覆蓋溝渠水面，宛如一條泡泡河，地方人士指出，泡沫隨水流入農田，且溝渠亦有綠色、乳白色等顏色廢水，憂心影響農作，也有民眾將照片po網，認為苑裡經典小鎮出現泡泡奇景；環保局稽查員等人循泡泡往上游追查，一度懷疑一間廢棄顏料工廠，但巡查周邊水路卻無直接排放跡象，在缺乏直接證據下，無法斷定來源，原因成謎。

蔡政勳表示，初步研判是有工廠利用清潔劑清洗物品造成大量泡泡，昨天稽查人員在現場檢測水質PH值為7.1，符合灌溉水標準範圍，已採水樣帶回進一步化驗。

蔡政勳說，今天追蹤現場狀況，泡泡隨水流稀釋加上雨勢沖刷，已明顯減少，後續將持續加強周邊可疑工廠稽查。（編輯：張銘坤）1081230

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