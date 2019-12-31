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遭陳滄江指未利益迴避 陳玉珍反告違選罷法

最新更新：2019/12/31 17:46
國民黨籍金門縣立委候選人陳玉珍（右2）31日在金門縣黨部主委石兆瑉（左）及律師陪同下，到金門地檢署控告對手陳滄江違反選罷法。中央社記者黃慧敏攝　108年12月31日
國民黨籍金門縣立委候選人陳玉珍（右2）31日在金門縣黨部主委石兆瑉（左）及律師陪同下，到金門地檢署控告對手陳滄江違反選罷法。中央社記者黃慧敏攝　108年12月31日

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）無黨籍金門立委候選人陳滄江昨天赴法務部檢舉對手陳玉珍違反利益衝突迴避法；陳玉珍今天到金門地檢署按鈴控告陳滄江涉嫌妨害名譽，以及違反選罷法意圖使人不當選。

陳滄江昨天赴法務部檢舉，指陳玉珍家族經營的營造公司承包國防部烏坵營區工程，陳玉珍的表姐為營造公司董事，更是陳玉珍國會辦公室特助，涉違反公職人員利益衝突迴避法。

對於陳玉珍今天提告，陳滄江表示，陳玉珍是否介入烏坵國防工程案，請法官馬上開庭，並速審速結；所有陳述事情都是有所本，法官自會查明真相。金門不能再鄉愿、是非不明，要讓政治人物受全民檢驗。

繼昨天發表自清聲明後，陳玉珍下午在國民黨金門縣黨部主委石兆瑉和律師鄭嘉欣等人陪同下，前往金門地檢署控告陳滄江。

她說，陳滄江罔顧所有公開網站上可查詢稽核的資料，做出完全扭曲、虛偽不實陳述，甚至利用各種媒體、網路平台，指揮網軍散布假消息貼文，顯已觸犯刑法第310條第1項誹謗罪、選舉罷免法第104意圖使人不當選。

陳玉珍表示，陳滄江雖已退出民進黨，卻把惡質選風帶到金門，侮辱金門選民。自己在8個月立委任內，服務案件高達2000多件；而反滲法通過造成兩岸關係大倒退，讓她十分憂心。（編輯：孫承武）1081231

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