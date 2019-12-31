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基隆超商咖啡店騎樓 109年1/2起全面禁菸

最新更新：2019/12/31 19:35
基隆市政府民國109年1月2日將依菸害防制法規定，公告基隆連鎖便利商店、咖啡店門市前騎樓和庇廊共216處全面禁菸。（示意圖／中央社檔案照片）
基隆市政府民國109年1月2日將依菸害防制法規定，公告基隆連鎖便利商店、咖啡店門市前騎樓和庇廊共216處全面禁菸。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）基隆市政府民國109年1月2日將依菸害防制法規定，公告基隆連鎖便利商店、咖啡店門市前騎樓和庇廊共216處全面禁菸，宣導期自1月2日起到4月2日，4月3日起就依法開罰。

基隆市衛生局發布新聞稿，衛生局長吳澤誠表示，公告範圍為7-Eleven、全家、萊爾富與OK超商連鎖便利商店所有門市，及星巴克、85℃與路易莎連鎖咖啡店所有門市共216處，宣導期由場所管理單位宣導。

吳澤誠說，宣導期滿後，如果在禁菸場所吸菸，將依法處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，呼籲吸菸民眾遵守規定。

許姓市民說，這雖會對癮君子造成不便，但民眾有拒吸二手菸的權利，他會盡力配合，也希望市府加強宣導，標示清楚禁菸區，以免不知情民眾受罰。

基隆一間超商店員表示，有些消費者買咖啡後會順便在超商門口吸菸，常把菸蒂丟地上造成環境髒亂，禁菸後可望改善。（編輯：李明宗）1081231

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。

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