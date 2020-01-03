郵輪返高港 旅客不滿變更行程一度拒下船

（中央社記者程啟峰高雄3日電）一艘郵輪昨天滿載上千名旅客返回高雄港，部分參加高雄越南峴港6日遊旅客不滿業者變更行程，一度拒絕下船抗議。經高市府消保官登船居中協商，雙方決議2月5日協調後平和落幕。

高市府消費者保護中心主任消保官殷茂乾表示，昨天下午接獲這起投訴後，即由警方陪同登船與業者及抗議旅客協商，雙方達成2月5日在高市府協商變更賠償事宜後平和落幕；當天除市府消保官、旅客代表、承攬旅行社、郵輪業者代表外，也將邀請交通部觀光局派員南下協商。

殷茂乾指出，抗議旅客大多是高雄市民，旅客因郵輪變更行程的補償事宜與業者談不攏而群起抗議，有數百人連署抗議，但昨天下午約80人留在船上舉牌抗議並拒絕下船。經登船與其中抗議旅客代表及業者代表協商近3小時，雙方達成共識，抗議旅客隨即下船結束抗爭，全程未影響其他旅客下船，也未延誤出港。

依高雄市觀光局資料，「歌詩達新浪漫號」郵輪去年12月28日搭載1300多名旅客由高雄港出發，原訂赴越南峴港，預計昨天返回高雄，後來因越南天候不佳，出港後即轉往日本沖繩、石垣島，昨天返回高雄，引發船上部分遊客不滿，紛舉牌抗議並一度拒絕下船。

全案經高市府消保官登船受理旅遊糾紛，並協調抗議旅客與業者達成2月5日再協調共識後，抗議旅客全數下船，郵輪隨後如期離港，並未延誤。（編輯：黃世雅）1090103