高雄市左營楠梓選情激戰 藍綠雙姝互槓不休

（中央社記者程啟峰、王淑芬高雄6日電）高雄市立委第三選區選情緊繃，國民黨籍候選人黃昭順今天指民進黨籍候選人劉世芳公信力破產，劉世芳則反擊指對手看不懂公文、只會收割政績，才是公信力破產的人。

高雄市立委第三選區（左營、楠梓）選情緊繃，黃昭順一早以「公信力破產的劉世芳」為題開記者會，指劉世芳擔任行政院秘書長期間，枉顧法令、違背職務協助前總統陳水扁收受龍潭購地案佣金被監察院彈劾、公懲會撤職，有辱官箴等。她還指劉世芳不思檢討、避談公共政策、抹黑抹紅及公信力受質疑。

民進黨市議員李柏毅、黃文志等人也在劉世芳競選總部以「38年政績總檢驗 昭順政績攏是假」為題開記者會，批評黃昭順收割政績，議員齊喊下架收割政績的立委。

李柏毅等人批評黃昭順於14年前高雄鐵路地下化動土典禮大鬧抗議等，也在2017年立法院審查前瞻預算時向主席台潑水等；無視於後勁溪整治預算使用前瞻預算，黃昭順還在後勁溪畔懸掛布條「感謝黃昭順爭取後勁溪整治及周邊改善經費」等，質疑黃昭順收割政績。

黃昭順總部則表示，後勁溪整治爭取預算，黃昭順舉辦多次會勘，並有會勘記錄，一直盡力促成，籲對方不要獨攬功勞。

針對指控，劉世芳於媒體群組回應，批評黃昭順才是公信力破產的人。她拿出最高法院檢察署民國101年的公文有關龍潭購地案「查無被告劉世芳有何刑事不法，業已簽結」。她質疑黃昭順看不懂公文、收割政績。（編輯：方沛清）1090106