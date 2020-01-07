感念鄉親護家園 金門推古寧頭戰役紀念酒

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣政府為感念古寧頭戰役期間，鄉親守護家園犧牲與奉獻精神，推出古寧頭戰役70週年紀念酒；特別的是，金酒首創持有人可上傳照片到防偽標籤上，留下珍貴回憶。

1949年10月25日凌晨，中共9000多名解放軍打算一舉拿下金門，進而攻占台灣，沒想到遭駐守金門的國軍英勇抗敵。在短短的56小時內，國軍浴血奮戰，以寡擊眾，使共軍全軍覆沒，古寧頭大戰決定了兩岸分治的局面，也奠定今天台澎金馬70年的和平民主發展基礎。

縣府表示，感念經歷古寧頭戰役鄉親保家衛國、犧牲奉獻的情操，以及戰地政務期間鄉親守護家園，捍衛國家安全的辛勞，訂定「古寧頭戰役70週年紀念酒贈與實施計畫」，發放資格為民國81年11月7日戰地政務終止前曾設籍金門，而且在造冊基準日（108年9月9日）仍設籍金門縣者，死亡除籍者除外；每人紀念酒一瓶，市價約新台幣2000元，總計約發放6萬3000瓶。

金門副縣長黃怡凱今天介紹紀念酒表示，這次紀念酒特別的是結合新科技在酒瓶導入新型態多功能防偽標籤，可透過標籤及手機隨開隨掃，了解產品特色介紹，取代以往的紙本說明書，貼近現代人的使用習慣。更厲害的是透過防偽標籤，可以將個人照片上傳到標籤內，留下珍貴回憶；不僅做到客製化概念，也可以把這個珍貴回憶保存在雲端資料中。

縣府表示，民眾可以透過「金酒防偽驗證」APP進行互動，簡易操作，即可達到多項特點，除了產品真偽辨識，還有產品特色說明，包括限量編號、產品設計概念、圖片等；還有宣傳影片介紹、官網聯結，以及前述客製化照片上傳，這是金門酒廠新的防偽創舉。

金門酒廠表示，古寧頭70週年紀念酒規格為1公升瓷瓶裝紀念酒禮盒，酒精成分56度，儲存3年的老酒。瓶身採用象徵和平的白鴿、縣花「四季蘭」與縣徽等圖案，精選銀白釉色，構築兩岸「和平來臨、春暖花開」美好意象，紀念得來不易的和平世代。

縣府表示，紀念酒無論酒質及瓶身製作精美，限量發行，具有典藏及紀念價值，1月中旬發放。（編輯：黃世雅）1090107（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）

金門縣副縣長黃怡凱7日介紹古寧頭戰役70週年紀念酒表示，紀念酒無論酒質及瓶身製作精美，限量發行，具有典藏及紀念價值。（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年1月7日