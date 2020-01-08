破除不合傳聞 楊鎮浯陳玉珍聯袂拜票

選戰倒數最後階段，金門縣長楊鎮浯（左）與尋求連任的國民黨籍立委陳玉珍（前右）8日一同到楊鎮浯老家湖下地區拜票衝選情，籲請鄉親全力支持，讓國民黨、金門和兩岸更好。中央社記者黃慧敏攝 109年1月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣長楊鎮浯與國民黨籍立委陳玉珍破除不合傳聞，今天合體在楊鎮浯老家湖下拜票，期盼鄉親再給國民黨機會，讓國民黨、金門和兩岸更好，保證「我們一定會做出成績」。

再過3天就是總統和立委選舉投票日，楊鎮浯下午特別請假，陪同陳玉珍來到自己老家湖下拜票。楊鎮浯說，大家的目標是要讓國民黨、金門和兩岸更好，請託鄉親讓國民黨再度站起來，繼續為民眾服務。

楊鎮浯說，選舉期間各種語言多，多年來他與陳玉珍本來就合作融洽，但兩人還是要特地一起走出來，讓大家看到，用行動表達對陳玉珍和黨的支持，期盼選民更堅定支持國民黨，這是黨員應盡的本分和責任。

陳玉珍也說，她和楊鎮浯從小就是隔壁鄰居，一起長大，從來沒有和楊鎮浯不合。她說，這場選戰是中華民國保衛戰，金門十分需要新生代攜手翻轉金門，她和楊鎮浯都是六年級生，相信兩人一起努力，一定可以為金門帶來更好的未來。

去年10月，國民黨金門縣黨部前主委林芳旋遭陣前換將，當時楊鎮浯前往聲援表示，全力輔選國民黨總統候選人韓國瑜，對於立委候選人，「黨部應該會有能力處理」。除了去年12月20日韓國瑜到金門參加競選總部成立大會時，楊鎮浯和陳玉珍曾同台之外，今天是兩人首次「合體」拜票。（編輯：謝雅竹）1090108