前苗栗縣長張秋華病逝 徐耀昌率縣府團隊弔唁

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）前苗栗縣長張秋華7日病逝，享壽83歲。苗栗縣長徐耀昌今天率縣府團隊主管前往靈前拈香致悼，感念老縣長生前對苗栗縣政、建設貢獻良多，是後輩典範。

張秋華民國26年出生於苗栗縣頭屋鄉，國立中興大學行政學系畢業，退伍後從事教職，曾任教於公館國中、苗栗國中、國立苗栗高商等校，作育英才無數，後來轉換跑道踏入政壇，曾任第7、8屆苗栗鎮長（後改制為苗栗市）及改制後首屆苗栗市長，之後擔任第10、11屆苗栗縣議員，78年更當選苗栗縣第11屆縣長。

張秋華卸任縣長後，仍擔任國民黨中央評議委員及各地方社團顧問、董事等，傾力貢獻所能及經驗，苗栗縣長徐耀昌上任前後也多次拜訪，當面向他請益。

張秋華7日病故，享壽83歲，親友悲慟成立治喪委員會，由苗栗縣長徐耀昌擔任主任委員，定於19日上午在後龍鎮福祿壽生命藝術園區舉行告別式。徐耀昌今天率縣府團隊各局處首長前往致哀並慰問家屬。

徐耀昌指出，張秋華在縣長任內訂定「苗栗縣綜合發展計畫」，寬籌財源致力於交通、教育、人文藝術等建設，以利開發投資及產業發展，爭取成立竹南、銅鑼科學園區，讓高科技產業順利在縣內扎根發展。

此外，張秋華生前也協助育達科大在苗栗設校、改建分局廳舍、建置鄉鎮圖書館和地政事務所、興闢或拓寬橋梁道路等，徐耀昌說，「感念老縣長對苗栗縣的諸多貢獻，他的努力付出是後生晚輩學習典範」。（編輯：張銘坤）1090110