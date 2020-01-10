嘉縣選前之夜 陳明文林國慶中埔掃街尬場

2020大選投票日前夕，無黨籍嘉義縣第2選區立委候選人林國慶（前右）10日晚間在中埔鄉徒步掃街拜票，藝人李㼈（前左）也現身掃街隊伍，為林國慶拉票。中央社記者蔡智明攝 109年1月10日

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣山線立委候選人陳明文、林國慶，今晚同在中埔鄉徒步掃街，雙方出動辣媽、辣妹、中西樂團來助陣。藝人李㼈陪同林國慶步行拜票，吸引民眾跑來看熱鬧。

民進黨嘉義縣第2選區（溪口、大林、梅山等10鄉鎮）立委候選人陳明文，與對手無黨籍立委候選人林國慶，今晚都選在中埔鄉三和地區徒步造勢。

陳明文有跳肚皮舞的辣媽、電音三太子及重金屬樂團相伴；林國慶則出動國樂團、熱舞辣妹等一起掃街。

以「親戚別計較」連續劇走紅中南部的藝人李㼈，今晚也現身掃街隊伍為林國慶拉票，吸引不少民眾從家裡跑出來看明星。

警方表示，兩邊陣營一前一後，走過同一條路，除了造成交通阻塞，並沒有發生任何衝突。（編輯：謝雅竹）1090110

2020大選投票日在即，無黨籍嘉義縣第2選區立委候選人林國慶10日晚間在中埔鄉掃街拜票，出動辣妹熱舞演出，吸引民眾目光。中央社記者蔡智明攝 109年1月10日

2020總統及立委選舉投票日前夕，民進黨嘉義縣第2選區立委候選人陳明文（前中）10日晚間在中埔鄉掃街拜票，把握最後時間爭取選民支持。（陳明文提供）中央社記者蔡智明傳真 109年1月10日