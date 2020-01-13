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2020桃園燈會小提燈亮相 好提可動兼具趣味性

最新更新：2020/01/13 14:11
2020桃園燈會兩款造型小提燈13日搶先亮相，第一款「鼠來運轉」剪裁立體，大眼、大耳的小肥鼠就像是拉拉山水蜜桃，元寶形提把也象徵手握元寶「鼠來發」；另一款「錢鼠遊桃園」小提燈，外型取自優雅宮燈造型，四面燈體鏤刻彩繪出桃機迎賓、石門勝景、慈湖春曉及大溪老街等在地景致，構圖更巧妙置入錢鼠圖騰。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日
2020桃園燈會兩款造型小提燈13日搶先亮相，第一款「鼠來運轉」剪裁立體，大眼、大耳的小肥鼠就像是拉拉山水蜜桃，元寶形提把也象徵手握元寶「鼠來發」；另一款「錢鼠遊桃園」小提燈，外型取自優雅宮燈造型，四面燈體鏤刻彩繪出桃機迎賓、石門勝景、慈湖春曉及大溪老街等在地景致，構圖更巧妙置入錢鼠圖騰。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園燈會將於1月31日到2月12日，連續13天沿著老街溪打造近2公里長的水岸燈廊，並邀請紙雕藝術家洪新富，結合桃園特色與可動趣味性，打造2款不同造型小提燈，今天提前亮相。

2020桃園燈會兩款造型小提燈今天搶先亮相，洪新富表示，第一款「鼠來運轉」造型呈現立體剪裁，大眼、大耳的小肥鼠就像是拉拉山水蜜桃，另外元寶形提把也象徵手握元寶「鼠來發」，設計時更注意互動性，所以民眾可透過三節式提線自由調節長度，讓小提燈除了手提，還能在地面溜著走，更添趣味。

至於另一款「錢鼠遊桃園」小提燈，洪新富說，外型取自優雅宮燈造型，四面燈體鏤刻彩繪出桃機迎賓、石門勝景、慈湖春曉及大溪老街等在地景致，構圖更巧妙置入錢鼠圖騰。民眾手持提燈不僅可藉由上下震動旋轉，靜置桌上也可成為值得收藏欣賞的桌燈。

觀光旅遊局長楊勝評表示，想要領取2款特色小提燈的民眾，可在桃園燈會活動期間的假日下午5時起，在平鎮區新勢公園及中壢區光明公園發放，2月1日、8日將發送「鼠來運轉」小提燈、2月2日、9日將發放「錢鼠遊桃園」小提燈，活動期間還有手作提燈體驗活動，也歡迎市民一起來感受元宵節的氛圍。（編輯：卞金峰）1090113

2020桃園燈會「光之桃花源」將於1月31日到2月12日登場，桃園市政府觀光旅遊局13日舉行記者會，觀光旅遊局長楊勝評（左起）、紙雕藝術家洪新富、副市長李憲明、市議員王仙蓮等拿小提燈合影。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日
2020桃園燈會「光之桃花源」將於1月31日到2月12日登場，桃園市政府觀光旅遊局13日舉行記者會，觀光旅遊局長楊勝評（左起）、紙雕藝術家洪新富、副市長李憲明、市議員王仙蓮等拿小提燈合影。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日
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