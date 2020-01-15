躍上Amazon OTT平台 新北獲肯定為未來城市

（中央社記者黃旭昇新北15日電）Amazon Prime Video今天上架一個以未來城市為主題的新節目，內容也介紹到新北市。新北市府說，透過知名影音平台播映，展現新北產業的創新與活力，讓全球看到前瞻的城市發展。

新北市府新聞局長蔣志薇今天表示，新北市有400萬人口，與國際城市美國洛杉磯、澳洲墨爾本等相當。加拿大媒體製作公司RE:SOURCE MEDIA主動與市府聯繫製作The Future Code系列節目。

節目串連新北、首爾、杜拜及舊金山等城市，組成The Future of Cities專題，展現未來城市的樣貌，並在影音平台Amazon Prime Video上播映。

蔣志薇表示，海外製作團隊來台拍攝新北市智慧城市的發展，包括市府大樓的智慧能源管理中心、新北市與亞馬遜合作的AWS聯合創新中心，及新北市永續環保企業興采實業。以區塊鏈服務的企業奧丁丁集團也是拍攝主題之一，希望展現新北產業創新及育成的努力。

市長侯友宜於影片中談論未來的願景藍圖，同時呈現新北市山海美景的旅程，感受市民濃厚的人情味。

蔣志薇表示，這是城市行銷的範例，希望透過知名平台播映的機會，讓世界看到新北，展現產業的創新與活力，並結合智能城市發展與推廣觀光特色，讓全球觀眾看到前瞻的城市發展。（編輯：李錫璋）1090115