屏縣府最新宣傳影片推8美景點 彷若置身國外

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東縣政府最新宣傳影片推出8個國際級美景，每個畫面都彷彿置身國外，充滿異國風情，讓民眾忍不住驚呼「這裡是屏東嗎？」

屏東縣長潘孟安表示，提到屏東很多人都想到墾丁，但除了大家熟知的山海美景外，屏東近幾年新興非常多的景點，不論是公部門打造或是民間設計，都逐漸展現屏東城市新美學，都令人驚艷，「屏東和你想的不一樣！」

8個美景點包括最美教堂－天主教佳平法蒂瑪聖母堂、最美金字塔－2019台灣燈會山海昇平燈飾（屏東市台糖縣民公園）、最美游泳池－國立屏東大學游泳池暨體適能館、最美草原－墾丁國家公園水蛙窟、最美神社－牡丹鄉高士神社、最美彩繪－屏東職人町、最美火車－南迴線藍皮火車、最美田徑場－屏東縣立田徑場海洋風看台。

縣政府透過新聞稿表示，屏東縣政府2017年推薦10處「最」有意思的打卡點，在網路上掀起熱烈討論後，2019年舉辦台灣燈會，更讓人注意到屏東愈來愈不一樣。

縣府表示，去年底潘孟安就職5週年推出「屏東前進」影片，一連串的施政亮點，從農特產品、共融式公園、貼心小黃巴士、全國唯一全面推動國小課後照顧等，展現屏東的軟實力，激起很多人的共鳴與感動；縣府進一步彙整新興景點及網路上拍照夯點，透過影片再推薦8美新景點。

縣府傳播暨國際事務處指出，影片中每個拍攝景點都充滿異國情調，很難想像居然是在屏東，而且影片中除了8美景點，還有涼山休憩區、知名文青書店南國青鳥、讀者城市、萬年溪景觀橋、屏東市復興圖書館、屏東武德殿演武場、國立海洋生物博物館等，每個都是網美文青打卡的熱點。

傳播暨國際事務處表示，屏東正在改變中，還有很多地景、地貌等待民眾探訪，歡迎來屏東。（編輯：黃世雅）1090116