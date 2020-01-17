中市永春南路打通 串連望高寮與藍色公路景點

台中市政府將南屯區永春南路打通到中台路，串接遊園路，市長盧秀燕（前中）17日出席「永春南路延伸開闢至遊園路道路工程」通車祈福典禮，盼改善在地交通，也促進觀光經濟發展。中央社記者郝雪卿攝 109年1月17日

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市南屯區永春南路打通到中台路工程完成，台中市長盧秀燕今天在通車祈福典禮中指出，打通後可串連望高寮與藍色公路等著名景點，除改善交通，同時促進觀光及經濟發展。

市府表示，中台路（中75線）是南屯區內唯一連接大肚區的道路，沿著大肚山脊，民眾可飽覽台中、彰化兩地夜景，但尖峰時刻常交通壅塞，建設局因而打通永春南路至中台路，串接至遊園路。

盧秀燕指出，這項工程花費近6億元，歷經10年打造，成功連結望高寮、藍色公路等著名景點，除能改善在地交通，晚間便利市民觀賞夜景，促進觀光及經濟發展。

台中市建設局長陳大田強調，這次道路新闢工程範圍內原有樹木全數保活移植追蹤，由專家指導作業、保護斷根；完工後，依據規劃復種成為新闢道路旁景觀樹，落實永續生態；另因應地形建置橋梁，降低環境開發衝擊，設置永久水土保持設施，在開發與環保間取得最大平衡。（編輯：陳俊碩）1090117