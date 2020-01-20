屏東計程車20日起加收 縣府春節服務不打佯

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）農曆春節即將來到，屏東縣政府今天表示，推出交通運輸春節不打烊服務，計程車20日至29日，依照跳表金額每趟加收新台幣50元；除夕至初3路邊停車不收費。

屏東縣政府發布新聞稿表示，為避免少數不肖計程車業者藉機加價收費，因此統一規定加價標準，提醒民眾要記得索取收據，當場確認收費金額，以維護自己的權益，如果遇到不按表計費的狀況，請記下車牌、駕駛員姓名、上下車地點以及車資，向屏東監理站（08）766-6136或公路總局用路人中心0800-231-035申訴。

縣府表示，在停車場優惠部分，自24日（除夕）至27日（初3）共4天，屏東縣2679格路邊停車格全部暫停收費，屏東市區13處路外停車場免費停車，方便返鄉民眾團圓歡聚、訪友逛街及旅遊。

縣府指出，在公車服務方面，除了小黃公車除夕到初3暫停服務外，所有公車路線都正常服務，提醒民眾可多利用台鐵及高屏跨域快線公車返鄉。

跨域快線公車包括「511高鐵左營站-里港-鹽埔-涼山遊憩區」路線、「512鳳山-萬丹-內埔」路線、「9127高鐵左營站-萬丹-新園-東港」路線，以及「9117、9188、9189高雄-枋寮-恆春」等路線；旅外民眾可於小港機場直接搭乘「0918高雄-潮州-枋寮-恆春」路線。

有關春節運輸資訊可上縣府交通旅遊處官網查詢。（編輯：黃世雅）1090120