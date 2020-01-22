峨眉鄉柑桔盛產 農會規劃農村旅遊行

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣峨眉鄉柑桔正值產季，峨眉農會表示，為民眾規劃農村旅遊行程，分享鄉內果園名單，邀請民眾春節走入鄉村採柑桔，隨後再到峨眉湖附近散步，欣賞湖畔風光。

峨眉農會總幹事陳冠義表示，峨眉鄉柑桔種植達600多公頃，因去年下半年少雨，且近來日夜溫差大，氣候環境很適合桶柑生長成熟，今年桶柑品質較往年甜度佳、品質好，平均甜度12度以上，消費者回購率高。

陳冠義說，峨眉柑桔今天凌晨運銷至台北果菜市場拍賣的桶柑，超過7萬公斤，平均價格高達每公斤41.5元，品質好的桶柑甚至達到每公斤220元，很受市場歡迎。

陳冠義分享峨眉鄉果園名單，他說，如森森果園、橘子會吃醋、峨眉周家柑橘園、峨眉柑心園、背影橘舍觀光果園、月眉柑園、祥增柑橘園、陳家橘子觀光果園等，都很適合全家一起來採果，留下難忘的春節旅遊回憶。

陳冠義表示，民眾採果結束後，可安排到峨眉湖沿著湖畔騎乘腳踏車，感受峨眉湖的幽靜之美，或與家人散步，享受湖畔風光，十分愜意。（編輯：方沛清）1090122