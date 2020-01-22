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台中媽祖國際觀光文化節 29日百年宮廟將登場

最新更新：2020/01/22 16:36

（中央社記者郝雪卿台中22日電）迎接鼠年到來，台中市副市長令狐榮達今天表示，2020台中媽祖國際觀光文化節活動，將從29日（大年初五）起，陸續於12座百年宮廟登場，超過30組表演團隊演出。

隨著鼠年到來，2020台中媽祖國際觀光文化節系列活動將從1月29日起到5月20日為止，陸續在12座百年宮廟登場，台中市文化局今天舉辦熱身活動，邀請民眾共襄盛舉。

令狐榮達指出，台中媽祖國際觀光文化節舉辦多年，帶領民眾至百年宮廟了解媽祖文化，現場還有歌仔戲、舞獅、擊鼓團等表演，另外，台灣燈會主展區后里花博園區2月8日將登場，其中規劃「好神宗教燈區」，召集35個宮廟參與設置以天壇呈現「媽祖燈區」，歡迎大家一起參加活動、欣賞花燈。

台中市文化局表示，之後登場的是媽祖遶境活動，虔誠信眾跟隨媽祖行走各地，今年台中市也延續「媽祖同行」主題，讓民眾跟隨媽祖文化節活動，行遍台中12間百年宮廟，還邀請許多出色的國內外表演團隊，為民眾帶來不同類型的藝文享受。

令狐榮達指出，台中媽祖國際觀光文化節於29日在新社九庄媽開場；2月7日於大里杙福興宮、台中樂成宮舉行；2月8日將於大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮舉辦熱鬧元宵晚會。現場還有摸彩活動，歡迎民眾踴躍參與，了解宗教、藝文、在地文化特色。（編輯：洪學廣）1090122

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