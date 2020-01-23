送書司馬庫斯 三重高中泰雅部落辦科學營

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市立三重高中帶領扶輪少年服務團學生參加「送書去旅行」活動，前進新竹縣新光國小司馬庫斯實驗分班推廣閱讀，舉辦4天生態科學冬令營，帶領當地學生體驗有趣的科學實驗。

新北市府教育局今天以新聞稿表示，三重高中今年參與「新北市高中職全球關懷及全球移動力培育計畫」，送書到偏鄉新竹尖石司馬庫斯並舉辦冬令營。

新光國小司馬庫斯實驗分班推展泰雅族教育，師生也熱情導覽，帶著三重高中學生認識動植物、探索神木群，並分享當地特有的生態及文化課程，讓學生了解森林及環境保育的重要。

三重高中扶少團長鄭逸廷表示，以往扶少團寒假都前進綠島服務，今年首次前進司馬庫斯，山裡的孩子活潑開朗，又有極高的求知慾頻頻發問，現場互動熱烈，歡笑及討論聲不斷。

生態科學營學員，白天一起做真空罐、水火箭等科學實驗及探索山林，夜晚一起在美麗的森林讀書、賞星光，體驗大自然的美麗。跨校交流活動22日結束，帶給兩校學生滿滿感動與回憶。

三重高中校長莫恒中表示，感謝司馬庫斯實驗分班「教育部長」拉互依．倚岕大力支持，三重高中扶少團每個行動方案都與108新課綱契合，在自主行動、社會參與、溝通互動方面有良好實踐力，期許團員們藉服務成為終身學習者。

市府教育局新住民文教輔導科長吳宜真表示，補助學校開設服務課程或成立服務性社團，鼓勵結合國內外非政府組織在社區或海外服務。盼望培育學生全球責任及全球移動力。（編輯：屈享平）1090123