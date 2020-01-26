空軍三重一村濃濃眷村味 穿越時空打卡熱點

空軍三重一村在新北市政府妥善保存下，以「新北市眷村文化園區」存續，牆上彩繪描述昔日生活點滴，凸顯濃濃鄉愁。中央社記者王鴻國攝 109年1月26日

北台灣走春打卡（1）（中央社記者王鴻國新北26日電）空軍三重一村保存特有眷村文化，穿越時空且有濃濃昔日風情。走過村子，可試想一家炒菜，鍋鏟聲、香味傳遍各家的「一家炒菜萬家香」氛圍，現在新北市府努力營造下成打卡熱點。

位於新北市三重區的空軍三重一村面積約1.38公頃，為北部地區僅存防砲眷村，基地保存有日治時期構築防砲陣地及地下甬道遺跡，民國95年登錄為歷史建築，為新北眷村類文化資產首例；在國防部推動國軍老舊眷村改建後，原眷戶自96年陸續搬遷到板橋區健華新城。

引領中央社記者到三重一村的新北市文化局科長徐蕙表示，一些眷村改建後，常被夷為平地或闢建成公園，但在空軍一村原眷戶及一些眷村組織奔走下，三重一村才得以保留。

三重一村眷舍以防砲陣地為核心，圍繞四周構築，不乏配給空軍防砲司令部將校級軍官特級眷舍，但首先映入眼簾的是窄窄出入口，入村後可感受附近大樹篩漏著陽光的流金歲月；一眼望去，灰色水泥磚製低矮平房整排站立，眷村生活記憶仍鮮活迸跳。

徐蕙說，村內很多眷二代很熱心參與眷村保存及活化工作，其中包括三重一村末任村長王繼新。王繼新父親是空軍防砲司令部上校軍官，如今舊宅仍原貌保存，門口還貼著「村光眷影話當年，長幼有序忠傳家」門聯，伸臂歡迎大家尋找眷村故事。

在眷二代及志工們努力經營下，三重一村以「新北市眷村文化園區」存續，推動眷村文化保存、教育推廣，集結不同行動者力量，連結在地情感及藝文資源，賦予眷村文化新生命能量，成為眷村文化保存與再生產，及地方文化休閒場域，帶動地方發展。

此外，三重一村逐漸成為民眾打卡熱門景點；徐蕙說，曾有南部年輕人特別騎機車造訪，還對志工說，只為領略昔日眷村感。

村內打卡熱點不少，包括有時代感的眷舍，及與村裡孩子一起成長的3棵大榕樹，這裡也是長輩茶餘飯後搧風乘涼話八卦的聚會所，各鄉音天南地北聊天抬槓，凸顯不同地方族群和諧融洽在一起生活、相互尊重的多元文化。

徐蕙指著不遠處說，三重一村曾建有6座防空砲台，最後被土石掩埋，直到107年修復時陸續發現2處底座遺跡，特別是地下有日治時期日軍挖掘存放彈藥掩體的甬道，裡面有走道和隔間，出入口多達10個，是村民們小時候玩耍、探險的秘密基地。

此外，村內設有雜貨店，簡單昔日商品都讓人有穿越感；徐蕙說，這樣的外景是許多電視、電影劇組愛上三重一村的原因。

目前村內不時舉辦露天電影院或眷村菜品嚐活動，村內也有藝術家、客座創意家及在地專業工藝達人進駐，展現眷村另類文化創意及生活美學。

三重一村從26日初二開園到29日初五，及2月8日初十五都有春節特別活動，初二開園會發送開運禮給遊客、27日初三播放35釐米經典電影「俠盜廖添丁」、28日初四醒獅團舞動迎財神、初五有戲劇演出，重現當年眷村歡慶年節熱鬧景象與初十五親子創意元宵PK賽，歡迎大家到三重一村感受特有的竹籬笆春天。（編輯：李明宗）1090126