口罩分送4.2萬片庫存 前舞獅團長：有人想砸百萬買

（中央社記者程啟峰高雄2日電）武漢肺炎疫情掀起全台口罩荒，「盛祥門龍獅戰鼓團」前團長張為盛今天捐出2018年競選高市議員庫存的4.2萬片口罩分送鄉親，他說，曾有人開價新台幣100萬元收購，但遭他拒絕。

發放口罩活動下午在高市鳳山區舉行，部分民眾一早前來卡位，現場排隊人龍綿延數十公尺，警方也派員到場維持交通安全。活動規定需本人領取，現場志工也協助勸阻重複領取情形，過程平和。

家住附近的劉姓男子表示，下午回家看見有人在排隊，一問之下才知道有這個「好康」，感動之餘並隨即入列排隊。

張為盛創立「盛祥門龍獅戰鼓團」培植不少迷途少年參加國內外舞獅比賽，抱回10多座冠軍，他也不遺餘力做公益，經常揪團發放「福米」給弱勢。

張為盛表示，2018年九合一選舉時自己在鳳山區參選市議員，特別訂製40萬片口罩作為競選文宣品，但在敗選淡出政壇後，4.2萬片庫存口罩一直擱著沒用，剛好這次武漢肺炎疫情掀起的口罩荒派上用場，希望藉此拋磚引玉，解決防疫燃眉之急。

張為盛指出，自己請了30多名義工重新分裝庫存口罩，一袋內有2片口罩，現場也提供酒精，讓排隊民眾乾洗手。他也說，4.2萬片口罩將預留1.2萬片給宜蘭、台北、台中的育幼院等社福團體，以及先前幫助過的弱勢家庭，將通知他們前來領取。

另外，張為盛也爆料，自己免費發送口罩的消息貼上網路後，收購口罩的電話曾接到手軟，其中一名商人更開價新台幣100萬元收購，但遭他回絕。（編輯：洪學廣）1090202