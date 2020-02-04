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苗栗地院訴訟程序視訊諮詢 18鄉鎮市開放預約

最新更新：2020/02/04 19:26
台灣高等法院台中分院、台灣苗栗地方法院4日啟用「訴訟程序視訊諮詢服務」，民眾在苗栗18鄉鎮市公所可先預約服務時段，利用視訊設備向法院人員請教訴訟程序問題。（苗栗地方法院提供）中央社記者管瑞平傳真　109年2月4日
台灣高等法院台中分院、台灣苗栗地方法院4日啟用「訴訟程序視訊諮詢服務」，民眾在苗栗18鄉鎮市公所可先預約服務時段，利用視訊設備向法院人員請教訴訟程序問題。（苗栗地方法院提供）中央社記者管瑞平傳真　109年2月4日

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）台中高分院、苗栗地方法院今天啟用「訴訟程序視訊諮詢服務」，苗栗縣民眾不必舟車勞頓，只要預約就近到各鄉鎮市公所，即可透過網路視訊向法院人員請教訴訟程序問題。

台灣高等法院台中分院、台灣苗栗地方法院與苗栗銅鑼鄉公所以3方視訊示範，啟動「訴訟程序視訊諮詢服務」，民眾日後對訴訟程序有疑問，舉凡提起訴訟期間、書狀格式與裁判費繳納等，不必跑法院，「網路替代馬路」就可解答。

苗栗地院院長胡文傑表示，苗栗幅員遼闊，為讓縣民方便獲取司法資源協助，去年拜訪苗栗縣長徐耀昌，希望造福鄉親，徐耀昌當場允諾補助縣內18鄉鎮市公所完備相關電腦視訊設備。

苗栗地院普通上訴案件繫屬台中高分院，台中高分院也納入「訴訟程序視訊諮詢服務」，測試連線、設備正常。

苗栗地院表示，新措施尚在全面推廣及磨合階段，民眾在苗栗18鄉鎮市公所可先預約服務時段，利用視訊設備，直接向台中高分院、苗栗地院訴訟輔導人員洽詢各類訴訟程序問題。（編輯：李明宗）1090204

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