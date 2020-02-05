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宜花東送錯實名制口罩型式回收 郵局加班載送

最新更新：2020/02/05 19:59

（中央社記者盧太城台東縣5日電）口罩實名制明天起上路，不過廠商今天誤送外科手術用口罩到宜花東地區，事後郵局已回收，今晚將加班重新載送，但鄉下地區明天早上恐延後販售。

台東縣衛生局長黃明恩今天接受中央社記者採訪表示，因廠商配售給宜花東的口罩型式是外科手術用，因此已通知郵局回收，改送正確口罩，可能導致鄉下藥局明天到中午才開始販售。

中華郵政表示，因廠商出貨錯誤，郵局今天傍晚緊急回收已經送出的口罩，晚上會加班送出新的口罩，預計台東市區今天晚上可完成重新載送，鄉下地區則是明天一大早送出。

台東縣藥師公會常務理事陳昭宏表示，因鄉下地方必須等明天上班後才能收到口罩，加上藥局還需整理才開始販售，因此民眾最慢可能要到明天中午才買得到口罩。

黃明恩表示，各家藥局配送200片成人及50片兒童口罩，呼籲民眾「買得到，不用搶」，民眾留意各藥局開門營業時間，不必搶買。

藥局也建議民眾分散時間，不要太早去買口罩，因為健保卡要刷卡登錄上線，如果大家一窩蜂，恐怕也會造成網路大塞車。

台東縣政府今晚表示，中央原訂2月6日口罩實名制由健保特約藥局及偏鄉由衛生所販賣，因配送發生錯誤，現已重新寄送，請民眾於明 （6）日下午或電話詢問後再前往購買，以免向隅。（編輯：洪學廣）1090205

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