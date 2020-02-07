2020台灣燈會 中市府規劃轉乘接駁路線因應

（中央社記者蘇木春台中7日電）2020台灣燈會今年在台中登場，台中市政府表示，賞燈最方便還是搭乘大眾運輸工具，開車也能搭乘接駁車，因應武漢肺炎疫情，市府也加強防疫，讓民眾便捷接駁、安心賞燈。

今年的台灣燈會共分為兩大展區，其中主展區位於台中市后里區的后里馬場與森林園區，副展區則是在南屯區文心森林公園內。

台中市交通局長葉昭甫今天表示，前往賞燈最方便還是搭乘大眾運輸工具，因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫，已要求接駁車業者在燈會期間，進行服務人員的健康管理，以及車輛、候車設施的消毒工作，並透過駕駛載口罩、出車前量額溫、車輛場站備清潔液及收班後消毒車廂等防疫4部曲，讓民眾便捷接駁、安心賞燈。

其中前往主展區的民眾，可以搭乘台鐵前往后里站，跟著「台灣燈會」指引牌面走，就可到達展區，搭乘市區公車則能在展區周邊的馬場后科路口、后里車站、南后里、大山內東路口、啟明學校、內東大山路口等站點下車，再跟著「台灣燈會」指引牌面前往。

若是自行開車前往，主展區規劃3處燈會專用停車場，包含神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場，市區也規劃秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿火車站及北水湳停車場等5處。

葉昭甫指出，停車場旁就是接駁站，民眾停車後可直接轉乘接駁車至展區，配合燈區配置，交通局規劃南、北兩處轉運站，共8條接駁車路線。在后里火車站旁的為北轉運站，鄰近后里森林園區，從市區接駁的民眾都會至北轉運站，包括秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿火車站及北水湳停車場等5條接駁路線。

南轉運站則在后里馬場園區旁，從神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場等3條接駁路線的接駁車，都會到南轉運站。另交通局也在南轉運站旁規劃8000格機車停車場，方便騎乘機車的民眾停放。

至於副展區的部分，搭乘高鐵的民眾，可在6號出口搭乘800號公車，至捷運文心森林公園站下車；搭乘台鐵的民眾，可到大慶站下車後，由建國北路出口出站後，再轉搭800號公車至捷運文心森林公園站前往。

搭乘市區公車可在副展區周邊的文心森林公園（向上路）、向上惠文路口、捷運文心森林公園站、向上南大墩路口、文心大墩七街口等站下車，再跟著燈會指引牌面前往。

至於自行開車的民眾，副展區規劃三塊厝停車場、向上汽車停車場、水湳中央停車場、創研26停車場與創研22停車場，週五至週日則有接駁服務，文心森林公園旁也設有惠文機車停車場、惠中路機車停車場，方便騎乘機車的民眾停放。（編輯：謝雅竹）1090207