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金門居家檢疫者約百人 副縣長關懷宣導

最新更新：2020/02/08 13:17

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣政府統計，目前居家檢疫的居民約100人。副縣長黃怡凱帶隊訪視關懷金寧地區居家檢疫的民眾，宣導防疫規定並提供協助，鼓勵大家一起共度難關。

依金門縣府統計，金門目前居家檢疫的居民約100名。面對日趨嚴峻武漢肺炎疫情，黃怡凱昨天偕同李益杰、盤山村長翁品洋、湖埔村長楊振嵩抽訪視金寧地區關懷居家檢疫的民眾，宣導防疫時期應遵守相關規定。

黃怡凱表示，關懷居家檢疫了解民眾生活上是否有任何不便，縣政府將會全力協助，希望接受居家檢疫者能夠遵守相關規定，攜手共同防疫。

黃怡凱提醒民眾，違反居家隔離或居家檢疫的相關規定，擅自外出或搭乘大眾運輸工具者，將依「傳染病防治法」第48條、67條，處新台幣6萬至30萬元罰鍰

因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，中央流行疫情指揮中心在2月1日的專家諮詢會議中決議從2日起「小三通入境者，一律居家檢疫14天」；6日起全中國（含港澳）列二級以上流行地區，凡是從中港澳入境的民眾，皆居家檢疫14天。

此外，由於大陸委員會宣布自10日起暫停「小三通」客運部分，預料這兩天會有不少滯留大陸的台灣地區民眾和陸配將會把握機會趕回金門，縣長楊鎮浯下午將到水頭碼頭慰問第一線工作人員。（編輯：孫承武）1090208

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