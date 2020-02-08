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鹿港頂番婆鬧元宵擴大 首次辦踩街好熱鬧

最新更新：2020/02/08 17:51

（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）「提燈籠、說好話、領禮物」是彰化縣鹿港鎮頂番婆地區特有元宵節習俗，商家準備小禮物送給上門說吉祥話的孩童，鎮公所今年擴大首次舉辦踩街，非常熱鬧，晚間還有點燈儀式。

今天是元宵節，頂番婆地區流傳近50年提燈籠、說好話到商家拜年領禮物習俗，參與商家抱持回饋鄉里精神年年增加，包括便利商店、電器行、蛋糕店、五金賣場、水五金工廠等20多家業者投入，紛紛門前擺桌放飲料或玩具禮品，送給提燈上門的小朋友，彷彿萬聖節。

鹿港鎮公所今年結合彰化縣水五金產業發展協會，首次舉辦踩街賞燈鬧元宵活動，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人下午與居民從鹿港鎮萬興宮出發，繞行街區直到玉鳳宮，沿途有鼓隊、花車、電音三太子、舞龍隊等表演，非常熱鬧，晚間還有主燈點燈儀式。

王惠美說，頂番婆過去有一個很好傳統，家家戶戶準備豐盛物品歡迎朋友來拜年、說好話，感謝鹿港鎮公所今年將傳統發揚光大；鹿港鎮頂番婆是台灣水五金產業重鎮，也希望藉活動讓更多人認識頂番婆。

許志宏表示，邀全鹿港的國小學生彩繪1500個燈籠掛上頂番婆街道打造燈籠海，還有水五金廠商贊助39座大型花燈讓街景更熱鬧，也舉辦踩街號召宮廟、社區、社團等超過30個團體響應，讓大家從白天玩到夜晚展現年節氣氛，感謝水五金協會等各單位支持。（編輯：陳俊碩）1090208

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