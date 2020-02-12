多功能經貿園區招商失利 高市府允檢討招商條件

高雄多功能經貿園區「特貿三」招商流標，對於宣示要努力招商、創造高雄發大財的高雄市政府造成很大的壓力。（都發局提供）中央社記者王淑芬傳真 109年2月12日

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄多功能經貿園區都更開發案未獲青睞無人投票，高市府都發局長林裕益今天指出，將和台電重新研擬招商條件，包括拆標辦理的可行性。

多功能經貿園區「特貿三」招商流標，對於宣示要努力招商、創造高雄發大財的高市府造成很大的壓力，罷免市長韓國瑜的公民團體Wecare高雄發起人尹立今天批評韓國瑜只會說大話，招商無能，呼籲民眾罷韓不能停。

民進黨市議員陳致中指出，韓國瑜上任後，對招商案重視不足，多數政策都炒短線、打高空、大撒幣不務本，「特貿三」流標不足奇。他表示，韓國瑜對外還稱高雄獲得新台幣1800億元的新投資，從「特貿三」流標，足證是膨風，促韓國瑜強化產業升級及轉型，否則高雄會面臨更嚴酷的考驗及危機。

位在高雄市成功二路、新光路交叉口，高雄展覽館對面基地面積約5.3公頃的「特貿三」，土地所有權是台電公司，不過在土地開發負擔後，市府可以取得土地回饋，持分部分基地。

「特貿三」土地分區是第三種特定經貿核心專用區，許可做金融、貿易、綜合娛樂、飯店及百貨等，極具開發潛力，是未來高雄的經貿中心。

這次市府招商在北、高各舉辦過說明會，卻仍未獲投資者青睞，零投標。

林裕益指出，實因基地面積太大，投資者有其投資利益及風險評估，再者總投資規模約新台幣265億元，出資業者當然要審慎。

他告訴中央社記者，有11家業者領標，至於無人投標一事，他分析是投資商觀望及其利益考量。

面對下一次招商案，林裕益表示，將和台電就招商條件再做討論，是否要修改招商內容或是分標辦理，也要和顧問公司研商。

特貿三基地分南、北兩處；北基地擬採設定地上權70年為期限、南基地以權利轉換方式處理，市府評估特貿三如能順利招商，將可取得約96億元的權利金，另外還有土地租金進帳，重要的盼能創造就業機會。

高市府持有基地的39.3%，台電持分60.7%。（編輯：葉俐緯）1090212