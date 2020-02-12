花蓮原民文創產業聚落動工 盼增商機促人才回鄉

花蓮東大門夜市旁的陽光電城，過去是花蓮綠能產業基地之一，如今將改建為原住民族文創產業聚落空間，12日正式動土，預計民國110年完工。中央社記者張祈花蓮攝 109年2月12日

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣政府爭取花東基金補助，計畫在東大門夜市旁打造全台首座縣級原住民族文創產業聚落空間，今天舉行改善工程開工典禮，預計明年元月完工啟用，盼擴大商機及吸引人才回鄉。

東大門旁的陽光電城，過去是花蓮縣綠能產業基地之一，花蓮縣政府將改建為原住民族文創產業聚落空間，原住民族委員會主秘阿浪．滿拉旺、立委鄭天財及伍麗華、花蓮縣長徐榛蔚等人到場參與開工典禮。

阿浪．滿拉旺表示，原住民相關文創基地在地方性、民間成立不在少數，但以縣級等級而言，花蓮是第一處，也是示範點，將成為各部落在花蓮市區展示原住民特色產業、文創商品的平台。

阿浪．滿拉旺說，文創聚落不只將提供硬體設備，未來也會在產品生產、包裝、行銷、品牌形象等軟實力提供挹注，盼能成為一處產業聚落，藉以帶動其他縣市成立同樣規格、專屬原住民族的文創基地。

徐榛蔚致詞指出，縣府未來將持續推廣原鄉部落優質農特產、文創商品及伴手禮，展售在地有機蔬果、茶、米、咖啡、編織、手工藝品等，提供文化展演、銷售據點服務。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村指出，原住民族文創產業聚落整修改建容積坪數約480坪，預計打造3層樓共10單位空間，配置包含手工藝品、樂舞展演、輕食分享、有機農特產推廣、藝術家駐點及旅遊資訊服務等空間。

陳建村強調，雖鄰近東大門夜市，但原住民族文創產業聚落提供的餐點輕食不會與夜市餐點重複，會朝向更精緻、有特色的餐點內容，提供遊客不同的選擇。（編輯：戴光育）1090212