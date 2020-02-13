澎漁船私運口罩險漏洞 賴峰偉嚴厲譴責

海巡署第七岸巡隊在馬公漁港查獲漁船私載口罩；澎湖縣長賴峰偉（中）13日在縣長室接見海巡署第13巡防區主任張尹俊（右）、第七岸巡隊副隊長鄭文豪（左2）和澎湖海巡隊副隊長陳富榮（右2）等人，給予嘉勉，並致贈獎金和水果。中央社 109年2月13日

（中央社澎湖縣13日電）澎湖籍「吉成發號」漁船載運7萬多個N95口罩意圖不明，縣長賴峰偉今天在防疫會議要求檢察官調查後依法嚴懲，也重申各鄉市管轄漁民禁止與中國漁船私自交易，避免成為破壞澎湖淨土的人。

澎湖地檢署對海巡署第七岸巡隊在馬公漁港查獲漁船私載195箱7萬1000片口罩，認涉有違反藥事法、刑法之不法囤積生活必需用品等罪嫌，已由主任檢察官詹益昌及檢察官黃政德主動分案展開偵辦，因尚有事實待釐清及追查，檢方訊後均諭知請回。

今天上午也有專案申請兩岸通航不定期航線的2艘中國籍砂石輪，自中國載運砂石，泊靠尖山漁港，第七岸巡隊專案編組會同疾管署、港警、海關、衛生局及移民署等單位，加強入境通關檢查，防堵嚴重特殊傳染性肺炎疫情自境外入侵。

海巡署長陳國恩今天原本到澎湖了解並慰勉岸巡人員，因台北公務臨時取消，賴峰偉也在縣長室接見海巡署第13巡防區主任張尹俊、第七岸巡副隊長鄭文豪和澎湖海巡隊副隊長陳富榮等人，適時把關查獲大量的不明口罩，給予嘉勉，並致贈獎金和水果。

賴峰偉表示，「吉成發號」漁船運送7萬1000片N95口罩出海，雖然船長自稱是運到七美和望安等離島，但因數量龐大，合理懷疑是運到海上與中國漁船非法交易，把貨帶出去，再把疫情帶進來。

澎湖縣衛生局長蕭靜蓉表示，將向衛福部查證是否為醫療用口罩並送檢驗，若具有防護等功能，希望能提供相關單位使用。（編輯：黃世雅）1090213