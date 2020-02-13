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台第10例武漢肺炎確診個案 13日解除隔離可望近日出院
首頁 / 地方

開學後防疫 台南市教育局：不用急著戴口罩

最新更新：2020/02/13 14:00

（中央社記者張榮祥台南13日電）武漢肺炎延燒，面對2月25日高國中小學開學，台南市政府教育局長鄭新輝今天表示，勤洗手是首要之務，健康師生在校內活動不用急著戴口罩。

鄭新輝指出，因應武漢肺炎疫情，教育局已召開應變會議，制訂防疫須知，訂定SOP標準作業流程，且提前統一採購校園防疫物資，包含耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）、漂白水及口罩，並建立領用及使用管理名冊。

他表示，台南市教育局建置的「武漢肺炎資訊專區」提供防疫即時資訊、防疫小技巧和懶人包快速查閱；「寒假線上自主學習網」也讓延後開學的學生學習不中斷。

至於許多家長關心開學後、學生進入校園是否必須戴口罩，鄭新輝說，衛生專家建議，勤洗手是防疫的首要之務。只要落實生病者在家休息，做好衛生自主管理，打開教室門窗，將傳染風險阻絕於學校和班級之外，健康師生在校內活動不用急著戴口罩。

台南市長黃偉哲、鄭新輝等人，今天也在台南市永華市政中心召開記者會，說明開學後校園防疫物資及防疫措施的整備情形，提醒學校師生勤洗手防疫。

黃偉哲表示，開學後，各校採取防疫管制措施，可能會對經常出入校園的民眾帶來不便，學校應事先做好溝通，也希望市民多體諒，共同維護師生的健康。（編輯：黃世雅）1090213

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