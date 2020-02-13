悠遊光雕海洋世界 新北中港大排愈夜愈美麗

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府水利局在新莊區中港大排自立廣場至願景館，裝扮2.3公里的河廊燈飾。打造科技感的海洋世界及星光夜影的光雕，今天晚上點燈，適合西洋情人節前往欣賞藍色傳奇的浪漫。

新北市府水利局表示，中港大排河廊光雕景點靠近新北環狀捷運幸福站。這次光雕展演主題為「為海洋發聲」，凸顯海洋處境岌岌可危，面對破壞性捕撈與海洋汙染，海洋生態遭受嚴重威脅。

新北市長侯友宜今天晚上前往中港大排自立廣場、中港大排願景館，視察「幸福下一站－藍調中港」光雕，瞭解中港大排步道及豐富的植物生態公園。

水利局表示，當地距離環狀捷運幸福站約步行7至8分鐘，希望光雕同時帶動捷運站周遭的經濟，也為沿線商圈帶來觀光潮，並提升周邊夜景經濟。

水利局說，光雕展以藍色基調詮釋海洋主題，讓民眾體驗彷彿置身深潛海洋的感覺，身旁悠遊海膽、海馬、海豚及魚類，在虛幻空間營造視覺效果。

在願景館外，有5米高的幸福湧泉，凸顯豐富的生態，配合河廊的水源概念，還以垂掛水滴型燈飾，展現燈海美景，也希望傳遞珍惜海洋及水資源的信念。（編輯：方沛清）1090213

新北市新莊區中港大排光雕展13日晚間點燈，以藍色基調詮釋海洋主題，讓民眾體驗彷彿置身深潛海洋的感覺，在虛幻空間營造視覺效果。（謝佑欣提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年2月13日