滿天星計畫遭疑減編教師籌錢 高市府：尚未定案

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高市府推出「飛躍一百滿天星計畫」，要讓百名大專院生出國，但高市教師職業工會質疑，市府將縮減國中小教職員額，以籌措計畫經費，教育局回應，相關修法尚未定案。

針對教師產業工會指出，教育局擬修訂「高雄市立國民中學教職員工員額設置標準表」，刪除「18班以下學校增置2人」規定，教育局說明，仍在蒐集各方意見中，尚未定案。

教師產業工會今天發布新聞稿指出，「飛躍一百，滿天星計畫」1年將花費逾6000萬元，遭質疑恐要「挖東牆補西牆」籌措經費。

教育局昨天召開研修「高雄市立國民中學教職員工員額設置標準表」暨研商國中109學年度教師超額因應方案會議時，就擬刪除「18班以下學校，增置2人」，僅保留「每9班增置1人、未達9班增置1人」規定。

高雄市教師職業工會理事長董書攸接受中央社記者訪問指出，如果修訂案確定，未來國中18班以下的小學校，每校教師編制將比目前減少1人；以109學年度國中18班以下的小校估有21校，將減縮21人來說，可為市府挪出千萬餘元空間。

她指出，雖然教育部107年公布的「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，規定「每9班增置1人、未達9班得增置1人」；但高雄市另訂「18班以下學校增置2人」優於準則規定的編制方案，目的就在解決小校人力吃緊的窘境。

她質疑，市府為了讓百名大專生出國，打算犧牲21所小型國中的教師編制，苛扣弱勢小校經費，回到人力吃緊的年代；希望市府勿以「挖東牆補西牆」方式，縮減中小學教師編制。（編輯：洪學廣）1090214