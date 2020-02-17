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日本擴大防疫 疑感染武漢肺炎者無論旅遊史都可篩檢
首頁 / 地方

因應武漢肺炎 南投監理站每天獲配350片口罩

最新更新：2020/02/17 15:59

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）因應武漢肺炎疫情，交通部爭取提供汽車運輸業優先配購口罩，南投監理站今天表示，目前每天約獲配350片口罩，業者購入勿囤積或轉售；另外，客運駕駛員出車前須一律量體溫。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情未歇，交通部公路總局台中區監理所南投監理站今天表示，不定期派員到國光客運埔里站、南投客運埔里站、國光客運南投站、總達客運南投站、彰化客運南投站、員林客運竹山站等重要客運場站，督導業者落實防疫措施。

南投監理站長游明傳說，客運業者須落實不定時消毒、站務員及駕駛員等第一線服務人員須戴口罩、場站應張貼防疫海報，並利用車輛跑馬燈及場站電視牆提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，場站櫃台也放置消毒液，駕駛員出車前一律須量體溫。

另外，南投監理站表示，目前每天約獲配發350片醫療口罩，供所轄遊覽車、計程車客運業、小客車租賃業等運輸業者購買，每人每天配額1片，每片售價新台幣5元，現階段供給數量穩定。

南投監理站表示，為避免造成業者困擾及來回奔波，今天起朝「一週領1次，一次領7片」方向辦理，也呼籲業者，中央醫療口罩是列管專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，監理機關會不定期稽核業者發放情形，勿囤積、轉售或提供他人使用。（編輯：洪學廣）1090217

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