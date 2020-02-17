寒流到街友禦寒 南市社會局關懷訪視

（中央社記者楊思瑞台南17日電）強烈大陸冷氣團來襲，為確保街友度過這波寒流的低溫威脅，台南市社會局提前於14日啟動關懷機制，提供各項禦寒衣物及熱食等保暖措施，並持續進行街友的防疫宣導。

這波寒流來襲，台南市最低溫可能降至攝氏10度。社會局表示，為幫助街友因應冷氣團來襲，由各區社會福利服務中心及社工前往街友夜宿地點訪視，開設的2處熱食發放站也由專人關懷街友。

至今天為止動員30名工作人員到東豐地下道、水萍塭公園及台南公園等街友聚集地，執行低溫關懷服務訪視逾160人。社會局開設的2處熱食發放站、安置弱勢街友12人、提供熱食183份、發放禦寒物資31份、沐浴車服務34人次，持續提供相關協助。

社會局長陳榮枝表示，考量南部氣候狀況與北部差異，台南市在氣溫下探15度以下，就會開始啟動街友低溫關懷服務機制。他也呼籲民眾若發現有急需協助的街友，可撥打1999市民專線進行通報，社會局會聯繫相關資源單位，提供必要協助。

另為預防武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，社會局從1月14日起，每日為街友量測額溫、噴酒精並詳實紀錄，如遇有發燒立即協助就醫；針對需出入醫院者、免疫力較差者、慢性疾病者、則提供口罩使用。

因應目前口罩有限，也加強宣導街友可持健保卡至特約藥局採買口罩，社工細心提醒街友勤洗手，避免碰觸眼、鼻、口等部分，以避免病菌感染。（編輯：孫承武）1090217