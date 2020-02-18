台南居家檢疫女竹縣訪友 鎮公所籲里民勿恐慌

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）台南市須居家檢疫女子花淑珍失聯，昨晚在竹縣找到人。不少當地民眾打電話到關西鎮公所詢問花女走訪路線，鎮長劉德樑今天表示，花女不是武漢肺炎確診帶原者，里民勿恐慌。

關西鎮公所指出，不少鄉親今天致電到鎮公所，詢問台南市未落實居家檢疫女子花淑珍在關西鎮走訪的路線，憂心花女是否會造成武漢肺炎傳播。

關西鎮長劉德樑受訪表示，花女昨晚在北斗里客運車站下車後，隨即被帶往關西分駐所，等待台南衛生局人員到來；在這段期間，花女並沒有到關西鎮的公共場所。

劉德樑指出，接觸花女的第一線人員都有配戴口罩、防護衣等，她搭乘的客運也進行緊急消毒。武漢肺炎是藉由接觸傳染，不會因為花女來到關西鎮，就造成武漢肺炎在關西鎮爆發，請民眾不用太恐慌。

劉德樑強調，花女不是武漢肺炎確診帶原者，並未出現任何武漢肺炎的症狀，例如發燒、上呼吸道感染等，花女也將在明天解除居家檢疫。至於她為何要違規北上訪友，原因不清楚。

劉德樑指出，為讓民眾方便防疫消毒，鎮公所已緊急安裝次氯酸水機台，提供民眾消毒使用，將請里長先進行分裝再提供給里民，同時也會持續提供給單位、團體提領。

劉德樑表示，目前正是疫情嚴峻時刻，鎮公所暫不鼓勵春遊，因此，這段期間取消任何春遊活動補助，待疫情緩和時，將再恢復補助。另外，若有必要進行緊急防疫時，鎮公所也準備好貨櫃屋進行隔離檢疫篩檢。（編輯：戴光育）1090218