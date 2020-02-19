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雲縣府開學前急購額溫槍 台塑再贈12噸次氯酸鈉

最新更新：2020/02/19 17:21
高中以下學校25日開學，台塑企業消毒水專車19日協助雲林各級學校消毒校園，提供學童安全且乾淨的學習環境。　中央社記者姜宜菁攝　109年2月19日
高中以下學校25日開學，台塑企業消毒水專車19日協助雲林各級學校消毒校園，提供學童安全且乾淨的學習環境。　中央社記者姜宜菁攝　109年2月19日

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林縣教育處日前盤點各國中小的防疫物資，口罩和酒精已到位，並緊急採購短缺的額溫槍，另外，台塑今天也無償提供12噸次氯酸鈉給雲林各級學校，一起與縣府抗疫。

國中小學校開學在即，雲林縣學生進入校園要先過量體溫和乾洗手2關，校外人士進校園一律須戴口罩。

雲林縣有186所縣立高中、公立國中、小學，依規定每3個班級須有1支額溫槍，教育處統計，全縣各級學校額溫槍總需求數為844支，各校現有額溫槍仍不足約200支。

雲林縣教育處長邱孝文今天告訴中央社記者，學校口罩和酒精已經到位，縣府也已緊急採購325支額溫槍，預計21日前請學校派人領回。

邱孝文指出，台塑企業允諾開學前會協助完成校園消毒防疫，減輕家長擔憂，提供學童安全且乾淨的學習環境。

台塑企業消毒水專車今天分別到斗六市斗六國中、鎮東國小及虎尾鎮的虎尾國小及虎尾清潔隊進行消毒水分裝作業，這次提供的是次氯酸鈉原液，經稀釋後可用在門把、桌面、電源開關及公共區域清潔消毒。（編輯：洪學廣）1090219

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