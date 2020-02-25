維護學生開學安全 韓國瑜視察補教業者防疫

（中央社記者程啟峰高雄25日電）今天是開學日，高雄市長韓國瑜也前往補習班視察防疫作為。他表示，市府對學校和補教業者一樣重視，希望學生學習場域能安全無虞，希望業者與市府聯手防疫守護孩子健康。

補習班多屬密閉空間，容易有群聚感染風險，相關機制應更為確實，因應教育部延後開學，為避免出現防疫破口，高市教育局1月31日邀集全市補教協會、大型連鎖補習班系等業者共同研商防疫作為，並提供武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫作為現況查檢表，同時登載於補習班資訊管理系統，要求業者確實檢查與落實。

韓國瑜前往高市一家補習班視察防疫情形，他表示，今天是開學日，市府對學校和補教業者一樣重視，希望學生學習場域能安全無虞，市府自大年初一起防疫提升為一級開設，衛生局也訂定相關防疫措施要求相關單位配合，因應目前疫情蔓延國家、人數不斷攀升，希望補教業者齊心與市府聯手防疫，提供安全學習環境，共同守護孩子健康。

補習班業者也帶領韓國瑜走訪入班動線、管控人員進出，以及運用額溫槍量體溫，並配合落實生病不上課、有發燒情形立刻通知家長帶回等防疫措施；班內並定時以漂白水進行環境清潔消毒與紀錄、請學生勤洗手、做好健康自主管理、張貼防疫宣導單張海報，並將配發的口罩、酒精確實管控、登載使用情形，有效確保物資運用，落實防疫措施。

隨行的教育局長吳榕峯表示，為讓補習班的防疫能夠落實，保護每個孩子，2月起教育局即積極到班關心補習班及兒童課後照顧服務中心防疫機制控管情形，並要求各單位每天落實中港澳旅遊史通報，同時加強向業者宣導防疫，配合衛生局加強防疫。（編輯：孫承武）1090225